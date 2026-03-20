"Ostern im Jägerhof" startet: Bunte Eier und viel Garn
Dresden - Ostern naht und damit auch die traditionelle Saisonausstellung "Ostern im Jägerhof" im Museum für Sächsische Volkskunst. Zur Schau mit bunten Sträußen und fantasievoll verzierten Eiern gesellt sich die Spezial-Präsentation "Ein Feuerwerk aus Garn" mit Klöppelarbeiten von Kindern aus der Volkskunstschule des Erzgebirgskreises.
Alljährlich verblüfft die Oster-Schau im Jägerhof mit der Erkenntnis, wie einfallsreich - mal traditionsbewusst, mal innovativ - Ostereier gestaltet werden können.
"Alles steht unter dem Motto 'Fäden verbinden'", sagt Kuratorin Sylvia Ludwig (48). 20 prächtig geschmückte Ostersträuße werden gezeigt.
Zu bestaunen sind höchst unterschiedlich verzierte Eier - mit Garn umwickelt oder umklöppelt, bestickt oder mit Scherenschnitten dekoriert, es gibt Eier in Fadentechnik oder Draht-Flechtarbeiten.
Die Künstlerin Christiane Bormann verzichtet ganz auf Eier, hat ihren Strauß mit handgefilzten Singvögeln behängt. Micaela Roick präsentiert dagegen umhäkelte Eier, ihrerseits als lustige Vogelfiguren verkleidet. "Die nenne ich 'Spaßvögel'", sagt Kuratorin Ludwig.
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200 Kinder zwischen 7 bis 18 Jahren klöppeln regelmäßig in den Kursen
Die Klöppelarbeiten der Kabinettausstellung "Ein Feuerwerk aus Garn" erstaunen ebenfalls durch Vielfalt. Museumsdirektorin Kathi Loch: "Mein Bild vom Klöppeln wurde auf den Kopf gestellt."
Sie habe nicht geahnt, was man mit dieser Technik alles anstellen könne. Steffi Schneider, Leiterin der Volkskunstschule des Erzgebirgskreises: "Klöppelarbeiten sind nicht nur Deckchen."
200 Kinder zwischen 7 bis 18 Jahren klöppeln regelmäßig in den Kursen der Schule. 49 Arbeiten sind zu sehen, darunter viele 3-D-Objekte: ein Löwenkopf, eine Beachvolleyballmannschaft, Ballett-Tänzerinnen oder ein detailgetreuer DNA-Strang.
Die frühesten Arbeiten stammen aus sogenannten "Speziallagern", in denen zu DDR-Zeiten in den 80er-Jahren das Talent der Kinder gefördert wurde. Ein ergänzendes Musterbuch aus dem Jahr 1827 demonstriert die Tradition dieser Handwerkskunst.
Die Schau eröffnet am morgigen Samstag mit umfangreichem Begleitprogramm - Lesungen, Konzerten, den Kreativdonnerstagen. "Ostern im Jägerhof" läuft bis zum 12. April, "Ein Feuerwerk aus Garn" bis 25. Oktober.
Titelfoto: Thomas Türpe