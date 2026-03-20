"Ostern im Jägerhof" startet: Bunte Eier und viel Garn

Dresden - Ostern naht und damit auch die traditionelle Saisonausstellung "Ostern im Jägerhof" im Museum für Sächsische Volkskunst. Zur Schau mit bunten Sträußen und fantasievoll verzierten Eiern gesellt sich die Spezial-Präsentation "Ein Feuerwerk aus Garn" mit Klöppelarbeiten von Kindern aus der Volkskunstschule des Erzgebirgskreises.

Kuratorin Sylvia Ludwig (48) präsentiert ein Scherenschnitt-Osterei der Künstlerin Manuela Hohlfeld. © Thomas Türpe

Alljährlich verblüfft die Oster-Schau im Jägerhof mit der Erkenntnis, wie einfallsreich - mal traditionsbewusst, mal innovativ - Ostereier gestaltet werden können.

"Alles steht unter dem Motto 'Fäden verbinden'", sagt Kuratorin Sylvia Ludwig (48). 20 prächtig geschmückte Ostersträuße werden gezeigt.

Zu bestaunen sind höchst unterschiedlich verzierte Eier - mit Garn umwickelt oder umklöppelt, bestickt oder mit Scherenschnitten dekoriert, es gibt Eier in Fadentechnik oder Draht-Flechtarbeiten.

Die Künstlerin Christiane Bormann verzichtet ganz auf Eier, hat ihren Strauß mit handgefilzten Singvögeln behängt. Micaela Roick präsentiert dagegen umhäkelte Eier, ihrerseits als lustige Vogelfiguren verkleidet. "Die nenne ich 'Spaßvögel'", sagt Kuratorin Ludwig.