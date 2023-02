Pirnaer Design-Hotel zaubert ein echtes "Dinner in Weiß"

Dresden - Feinschmecker - von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet - speisen an einer Tafel im Freien. So führte 1988 der Franzose Francois Pasquier das "Diner en Blanc" ein und löste einen weltweiten Trend aus. Das Restaurant "Lazy Laurich" im Pirnaer Design-Hotel Laurichhof dreht den Spieß um - und serviert seinen nach Lust und Laune gekleideten Gästen ein komplett weißes Menü.