13.05.2026 15:55 Public Viewing in Dresden: An diesen Orten können Fans gemeinsam die WM verfolgen

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Auch in diesem Jahr findet in Dresden wieder Public Viewing zur WM 2026 statt. TAG24 hat die Veranstaltungsorte zusammengetragen.

Von Aliena Rein

Dresden - Nur noch wenige Tage, dann startet die Fußball-WM 2026! Auch in Dresden laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren: An zahlreichen Orten in der Stadt wird es wieder Public Viewing geben. Das größte Public Viewing in Dresden findet wieder an der BallsportARENA statt - dieses Mal allerdings nicht unter freiem Himmel, sondern indoor. © BallsportARENA Dresden Dabei stehen angesichts der späten Anstoßzeiten während des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko besonders die deutschen Spiele im Fokus. Die DFB-Elf trifft zum Auftakt am 14. Juni auf Außenseiter Curaçao (19 Uhr), danach geht es gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr) und Ecuador (25. Juni, 22 Uhr). Public Viewing in Dresden: Hier laufen die WM-Spiele Hier gibt es Public-Viewing-Veranstaltungen in Dresden: BallsportARENA alle deutschen Spiele

größtes Public Viewing in Dresden mit Platz für 1500 Zuschauer, findet in diesem Jahr indoor statt

Eintritt frei, Einlass zwei Stunden vor Anpfiff Konzertplatz Weißer Hirsch alle deutschen Spiele

ausgewählte weitere Partien, z. B. Portugal - DR Kongo (17. Juni, 19 Uhr) und Tschechien - Südafrika (18. Juni, 18 Uhr)

Eintritt frei UCI Kino Dresden-Elbepark alle deutschen Spiele

Platz für rund 150 Zuschauer, Einlass eine Stunde vor Anpfiff, Ticket am besten vorher reservieren

Eintritt frei, aber mit 7 Euro Mindestverzehr Ostrabeach Dresden alle deutschen Spiele auf großer Leinwand

alle weiteren WM-Spiele, die innerhalb der Öffnungszeiten liegen, auf Bildschirmen im Restaurant

Eintritt frei Citybeach Dresden alle deutschen Spiele

Eintritt frei, Platz für ca. 200 bis 300 Zuschauer Sektor Evolution finales deutsches Gruppenspiel gegen Ecuador (25. Juni, 22 Uhr)

8 Euro Eintritt, bei Online-Buchung inklusive Freigetränk

Einlass ab 17 Uhr mit Vorprogramm wie Beerpong und Team-Quiz TAG24-Sommerkino in Freital zweites deutsches Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr)

Eintritt frei, vorher laufen bereits Lilo & Stitch (16 Uhr) sowie ein Wunschfilm (19.30 Uhr) Gartenlokal Fortschritt drei von vier Viertelfinal-Partien, beide Halbfinal-Spiele und das Finale

deutsche Gruppenspiele bisher nicht geplant

Titelfoto: BallsportARENA Dresden