"Retro-Helden des Ostens": Das hat es mit der Ausstellung im Elbepark auf sich

Dresden - Die Deutsche Lufthansa feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag. In der DDR existierte das Luftfahrtunternehmen nur knapp neun Jahre - von 1955 bis 1963. Aus dieser Zeit stammt auch eine seltene Werbefigur - eine langbeinige Stewardess mit kastanienrotem Haar. Sie ist, zusammen mit über 250 weiteren Maskottchen, vom 23. April bis 2. Mai im Dresdner Elbepark in der Ausstellung "Retro-Helden des Ostens" zu sehen.

Sammler Torsten Meisel (60) zeigt ab 23. April Telelotto-Otto, Interflug-Puppe, Messermännchen & Co. im Elbepark. © Katrin Koch

Die Schau zeigt DDR-Werbefiguren aus der wahrscheinlich weltweit größten Sammlung des Dresdner Unternehmers Torsten Meisel (60). Zu seinen mehr als 900 Figuren zählen Kult-Maskottchen wie der Minol-Pirol, das Messemännchen und der Telelotto-Otto.

Zu jeder Figur kann Torsten Meisel eine Geschichte erzählen - auch zur Stewardess der Lufthansa. "Kaum jemand erinnert sich noch, dass es die Lufthansa in der DDR - wenn auch nur kurz - überhaupt gab.

Sie existierte nur bis zum Markenrechtsstreit mit der westdeutschen Lufthansa AG und wurde 1963 endgültig liquidiert. Parallel wurde die ostdeutsche Airline schon 1958 schrittweise in die Interflug umgewandelt", weiß Meisel.

"Doch es gab sogar Lufthansa-Rundflüge über Dresden", zeigt Meisel eine Urlaubspostkarte. Die Airline flog außerdem auf der Route Erfurt - Karl-Marx-Stadt - Dresden, hob ab Klotzsche nach Berlin ab.