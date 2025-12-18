Silbermond gibt noch ein Mega-Konzert im Rudolf-Harbig-Stadion

Dresden - Erst vor fünf Wochen kündigten Stefanie Kloß (41), Andreas Nowak (42), Johannes (43) und Thomas Stolle (42) ihr erstes eigenes Stadion-Open-Air zum 25-jährigen Bestehen ihrer Bautzner Band Silbermond an. Die Nachfrage war gigantisch, das Konzert am 19. Juni 2027 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion ist fast ausverkauft.

Silbermond legt ein Zusatzkonzert im Harbig-Stadion nach. © Holm Helis

Jetzt legen Silbermond nach - mit einem Zusatzkonzert am 20. Juni, ebenfalls im Stadion.

Der Kartenverkauf startet am 22. Dezember (10 Uhr) auf eventim.de - auf undercover.de gibt es für dieses Konzert auf Wunsch der Band ein limitiertes Fan-Hardticket-Kontingent für Stehplätze im Innenraum und erstmals auch Sozialtickets für 20 Euro. Tickets kosten regulär zwischen 59 und 99 Euro.