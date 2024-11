Stille Nacht war gestern: So abgefahren wird der neue Hüttenzauber!

Dresden - Seit 12 Jahren ist der "Hüttenzauber" Dresdens größtes Après-Ski-Spektakel zur Weihnachtszeit. Am Mittwoch geht die Party weiter: Hüttenzauber-DJs und Kellner stehen schon in den Startlöchern, kühles Bier und heißer Glühwein literweise bereit.

Bei der Gaudi voriges Jahr blieb kein Auge trocken. © Eric Münch

Die neuen Veranstalter Holger Zastrow (55) und Matteo Böhme (42) versprechen vorab: Dieser Hüttenzauber (findet wie 2023 am Haus der Presse statt) wird mindestens so ausgelassen wie in den Vorjahren.

"Wer nach dem Weihnachtsmarkt bis Mitternacht weiterfeiern will, kommt zum Hüttenzauber. Hier ist jeder willkommen", sagen die Organisatoren.



Sie setzen auf bewährtes Personal, um Stimmung in die Hütte, auf den Vorplatz und die (neu gebaute) Eisstockbahn zu bringen. Etwa auf den langjährigen Hüttenzauber-DJ Lars Schaarschmidt (42), der sich ein breites Repertoire an mitreißenden Après-Ski- und Ballermann-Hits angeeignet hat.

Er versichert: "Das Musikkonzept ändert sich nicht, das Programm wird ergänzt. Das Neueste von Mickie Krause und Mia Julia haben wir auf dem Schirm."