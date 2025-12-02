Das Büro-Ekel ist zurück: "Stromberg-Fans kommen dermaßen auf ihre Kosten"

Berlin - Der Papa ist zurück! 21 Jahre nachdem Stromberg erstmals bei ProSieben als Serie TV-Deutschland begeisterte und elf Jahre nach dem letzten Kinohit ist der Ekel-Chef wieder da. Obwohl unausstehlich, besitzt Bernd Stromberg absoluten Kult-Status.

Das Dream-Team: Christoph Maria Herbst (Bernd Stromberg), Milena Dreißig (Jennifer Schirrmann), Bjarne Mädel (Ernie), Diana Staehly (Tanja) und Oliver Wnuk (Ulf) bei der Premiere am Zoopalast. © Jens Kalaene/dpa

Ab Donnerstag (4. Dezember) können sich die Zuschauer in den Kinosälen überzeugen, was sich im letzten Jahrzehnt bei der Capitol alles getan hat. Angst, dass das Büro-Ekel beim neuen Kinofilm "Stromberg - Wieder alles wie immer" zu sehr mit der Zeit gegangen ist, müssen sich die Fans aber nicht machen.

TAG24 war bei der Premiere am Berliner Zoopalast und hat nachgefragt.

"Da er immer den späten 70er, frühen 80er Jahren stehen geblieben ist, hat sich für ihn nichts geändert. Er ist unfassbar konsistent: Er zieht seinen Stiefel durch", erklärte Christoph Maria Herbst (59) TAG24 am roten Teppich. "Er ist sich treu geblieben. Er bleibt der Fels in seiner eigenen Brandung. Alles andere hätten wir den Fans auch nicht zumuten wollen."

Heißt: Der Fremdschämfaktor oder auch politisch unkorrekte Sprüche kommen nicht zu kurz.

"Es ist ziemlich abgefahren. Der Stromberg-Fan wird dermaßen auf seine Kosten kommen. Wir werden den Fans aber auch eine Menge abverlangen. Ralf Husmann weitet den Begriff der Komödie noch einmal exponentiell aus", so Herbst.