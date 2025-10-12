Tipps für einen tollen Sonntag: Trödeln, Krimi, Lampionführung - oder doch lieber Bohlen?

Auch am Sonntag bietet Dresden mehr, als nur auf der Couch liegen, an. Wer Lust auf Unternehmungen hat, wird in unseren Veranstaltungstipps sicher fündig.

Von Markus Griese, Niklas Perband

Dresden - Auch am Sonntag bietet die sächsische Landeshauptstadt mehr, als nur auf der Couch liegen, an. Wer Lust auf Unternehmungen hat, wird in unseren Veranstaltungstipps sicher fündig.



Riesentrödelmarkt

Dresden - Auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz (Oskar-Röder-Straße 1) präsentieren von 10 bis 16 Uhr mehr als 200 Händler ihre Waren und locken mit einem bunten Mix aus Antiquitäten, Sammlerstücken und Alltagsgegenständen. Alte Möbel, Schallplatten, nostalgische Kleidung: Die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Ergänzt wird das Angebot durch regionale Lebensmittelstände, die mit frischen Produkten zum Probieren und Kaufen einladen. Einen Biergarten gibt es übrigens auch. Eintritt frei! Infos: flohmarkt-sachsen.de

Auf der Galopprennbahn findet ein Riesentrödelmarkt statt. (Symbolfoto) © 123RF

Krimi-Lesung "Todesklamm"

Freital - Thea Lehmann schreibt Regionalkrimis über die Sächsische Schweiz - und liest am Sonntag selbst aus ihrem Roman "Todesklamm". Es ist Leo Reisingers achter Fall im Freistaat - dieses Mal wird der Kirnitzschklamm Schauplatz eines grausamen Verbrechens. Gelesen wird bei Kaffee und Kuchen im Schloss Burgk in Freital. Beginn 15 Uhr, Ende 18 Uhr. Weitere Infos: schloss-burgk-freital.de/event

Schloss Burgk wird zum Schauplatz der Lesung. © Petra Hornig

Lampionführung

Niederwiesa - Wenn im Schloss und Park Lichtenwalde am Sonntag die Lichter erlöschen, startet um 18 Uhr ein geheimnisvoller Rundgang für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und ihre Familien. Nur mit Lampions ausgestattet geht es durch den Barockpark. Der funkelnde Schein der Lampions sorgt für eine magische Atmosphäre. Unterwegs erfährt man unterhaltsame Anekdoten und geheimnisvolle Legenden rund um Schloss Lichtenwalde. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Infos und Anmeldung: schloss-lichtenwalde.de

Mit dem Lampion geht es durch den Park Lichtenwalde. (Symbolfoto) © TAG24

Vogelschau

Großröhrsdorf - In der Festhalle Großröhrsdorf piept's an diesem Wochenende gewaltig. Von 9 bis 17 Uhr am Sonntag sind in der Ausstellungshalle (Am Festplatz 1) exotische Vögel von mehreren Kontinenten zu erleben. Es gibt eine Tombola, für Speis und Trank ist gesorgt. Eintritt: 4 Euro. Infos: grossroehrsdorf.de

In der Festhalle Großröhrsdorf piept's an diesem Wochenende gewaltig.(Symbolfoto) © 123RF

Tanzcafé

Großröhrsdorf - Ebenfalls in Großröhrsdorf kann am Nachmittag das Tanzbein geschwungen werden! Beim Tanztee bzw. -Kaffee im Rödersaal (Rödertal Platz 1) soll zu Live-Musik ausgiebig die Hüfte in Bewegung gesetzt werden. Welches Getränk man dabei genießen will, ist natürlich jedem Gast selbst überlassen. Einlass ab 14 Uhr, Beginn 15 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 6,50 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Infos unter: veranstaltungen.meinestadt.de/grossroehrsdorf

Freiheit

Dresden - Die Sonderausstellung "FREIHEIT. Eine unvollendete Geschichte" im Hygienemuseum Dresden (Lingnerplatz 1) widmet sich einem Thema, das aktueller kaum sein könnte. Während Menschen in autoritär regierten Staaten um elementare Rechte kämpfen, entbrennen in den Demokratien hitzige Debatten rund um den Freiheitsbegriff: Wie viel staatliche Regulierung ist erlaubt? Wo endet persönliche Freiheit – und wo beginnt die Verantwortung für das Gemeinwohl? 10 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt: 12/6 Euro. Infos: dhmd.de

Die Sonderausstellung "FREIHEIT. Eine unvollendete Geschichte" findet im Hygienemuseum statt. © Norbert Neumann

Dieter Bohlen "Jetzt oder Nie"

Dresden - Das Wochenende mit einer Live-Portion Bohlen ausklingen lassen? Für alle DSDS- und "Modern Talking"-Fans am heutigen Abend in der BallsportArena Dresden (Weißeritzstraße 4) möglich! Der sogenannte Pop-Titan ist mit seinem "Jetzt oder Nie"-Programm und seiner Band auf Tour und macht am Sonntag in Dresden Halt. Es gibt noch wenige Tickets.

Los geht es um 20 Uhr. Eintritt 67 bis 89 Euro. Infos unter: ballsportarena-dresden.de/veranstaltungen

Dieter Bohlen macht am Sonntag Halt in Dresden. © dpa | Rolf Vennenbernd

