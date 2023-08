Volldampf zum Stadtfest: Weiße Flotte fährt Parade

Dresden - Zum 23. Mal feiert die Weiße Flotte am Wochenende ihr Dampfschiff-Fest.

Zum Dampfschiff-Fest gibt es wieder eine Parade. Die Weiße Flotte schippert mit Live-Musik zum Stadtfest. © PR/Christian Sacher

Im Mittelpunkt stehen wieder die historischen Dampfer, die am Sonnabend (19 Uhr) zur Parade mit Live-Musik Richtung Pillnitz aufbrechen (3,5 Stunden, Tickets: 42 Euro).

Besonderes Highlight: Der mit Kohle betriebene Dampfer "Diesbar" geht am Samstag und am Sonntag insgesamt sechsmal als "Denkmal in Fahrt" auf eine moderierte Tour (90 Minuten, Tickets 26 Euro).

Das Stadtfest-Finale beginnt am Sonntag (20 Uhr) mit einer Fahrt auf dem Dampfer "Wehlen" (Tickets 35 Euro) zwischen Blauem Wunder und Pieschen. Nach der Rückkehr (22 Uhr) startet dann eine Drohnen-Flugshow.