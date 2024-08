Westernhagen sagt Konzert in Dresden ab und hat weitere schlechte Nachrichten

Dresden - Westernhagen-Fans müssen jetzt tapfer sein: Der Musiker hat am Donnerstag seine Konzerte in Dresden und Halle abgesagt. Doch es gibt noch weitere schlechte Nachrichten.

Marius Müller Westernhagen (75) ist momentan nicht fit genug für Konzerte. © Bernd Thissen/dpa

So wird das Dresden-Konzert, das am 24. August um 20 Uhr bei den Dresdner Filmnächten stattfinden sollte, keinen Nachholtermin erhalten! Dasselbe gilt für den Auftritt auf der Peißnitzinsel in Halle am 27. August.

Zusammengenommen sagt der Sänger damit bereits das vierte Konzert seiner Tour "Marius Müller Westernhagen 75Live" in Folge ab.

Grund dafür ist noch immer ein "hartnäckiger viraler Infekt", wie es auf der Instagram-Seite des Musikers heißt.

Wenigstens können die Konzerttickets an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Zuletzt gibt es neben diesen bitteren Nachrichten noch eine gute.