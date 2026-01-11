Dank ihres findigen Schülers: Lehrerin darf zum Opernball
Dresden - Sie hat den SemperOpernball schon oft im Fernsehen verfolgt. Aber in diesem Jahr ist sie endlich selbst mit dabei: Die Magdeburger Fachschullehrerin Christina Hesse (63) hat über die Luftballon-Aktion des SemperOpenairballs 2025 zwei Freikarten für die rauschende Ballnacht gewonnen - dank ihres Schülers Christian!
Fachschüler Christian nämlich hatte im Frühjahr beim Gassigehen mit seinem Hund einen roten Ballon samt Karte gefunden - in einem Baum an der B1, rund 260 Kilometer von Dresden entfernt, in Ostingersleben südlich von Magdeburg.
Tausende Openairball-Gäste hatten Wochen zuvor im Februar 2025 Karten an roten Luftballons in den Himmel steigen lassen - die Finder sollten sie zurückschicken.
"Christian hatte selbst kein Interesse am Ball und schenkte mir seinen Fund", erzählt Christina. Sie schickte die Karte zurück - und hörte nichts mehr.
"Es wurde November, Dezember und wir hatten die Hoffnung längst aufgegeben, da erhielten wir vor Weihnachten die Benachrichtigung, dass unsere eingesandte Karte gewonnen hätte."
Die Freude war riesengroß. "Wir kennen ja Dresden, waren schon oft in dieser schönen Stadt", schwärmt Christina Hesse. "Wir haben auch schon eine Führung durch die Oper erlebt." Aber keinen Ball!
Christina Hesse und ihr Mann Volker sind leidenschaftliche Tänzer
Dafür werfen sich Christina und ihr Mann Volker (63) in Schale. "Ich habe mir extra für den Ball ein bodenlanges schwarzes Paillettenkleid gekauft. Mein Mann wird einen Smoking tragen", verrät die Gewinnerin.
So schick gemacht werden sie übers Parkett schweben - beide sind leidenschaftliche Tänzer.
"Seit 2011 tanzen wir einmal wöchentlich in einem Freizeittanzverein." Walzer & Co. gehen dem Paar flott vom Fuß.
Und mit ein bisschen Glück kann das am 6. Februar auch Christinas Mama bei der Live-Übertragung des MDR im Fernsehen sehen. "Sie wird auf jeden Fall nach uns Ausschau halten", ist sich Christina sicher.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Privat