Dank ihres findigen Schülers: Lehrerin darf zum Opernball

Dresden - Sie hat den SemperOpernball schon oft im Fernsehen verfolgt. Aber in diesem Jahr ist sie endlich selbst mit dabei: Die Magdeburger Fachschullehrerin Christina Hesse (63) hat über die Luftballon-Aktion des SemperOpenairballs 2025 zwei Freikarten für die rauschende Ballnacht gewonnen - dank ihres Schülers Christian!

Am 6. Februar werden mehr als 2000 Gäste auf dem SemperOpernball durch die Nacht tanzen. © Sebastian Kahnert/dpa

Fachschüler Christian nämlich hatte im Frühjahr beim Gassigehen mit seinem Hund einen roten Ballon samt Karte gefunden - in einem Baum an der B1, rund 260 Kilometer von Dresden entfernt, in Ostingersleben südlich von Magdeburg.

Tausende Openairball-Gäste hatten Wochen zuvor im Februar 2025 Karten an roten Luftballons in den Himmel steigen lassen - die Finder sollten sie zurückschicken.

"Christian hatte selbst kein Interesse am Ball und schenkte mir seinen Fund", erzählt Christina. Sie schickte die Karte zurück - und hörte nichts mehr.

"Es wurde November, Dezember und wir hatten die Hoffnung längst aufgegeben, da erhielten wir vor Weihnachten die Benachrichtigung, dass unsere eingesandte Karte gewonnen hätte."

Die Freude war riesengroß. "Wir kennen ja Dresden, waren schon oft in dieser schönen Stadt", schwärmt Christina Hesse. "Wir haben auch schon eine Führung durch die Oper erlebt." Aber keinen Ball!