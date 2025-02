Wieder fit! Rockband Silly zurück auf Tour: Das sind die Termine

Die Band Silly geht nach Unterbrechung durch Krankheit wieder auf Tour. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie Silly am gestrigen Mittwoch in den sozialen Medien mitteilte, geht die "elektroAkustik Tour" ab dem heutigen Donnerstag mit einem Auftritt in der Kulturkirche in Neuruppin (Brandenburg) wie geplant weiter. Im Anschluss daran folgen die restlichen Tour-Auftritte in Osterode, Wernigerode, Leipzig und Freiberg.

Nach einer rund einmonatigen Unterbrechung starten im April 2025 die Nachhol-Konzerte: