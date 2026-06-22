Dresden kratzt am Hitzerekord! Fällt am Wochenende die 40-Grad-Marke?
Dresden - Was Ende der Woche auf Dresden zukommt, hat mit schönem Sommer-Wetter nur noch wenig zu tun. Es drohen fast 40 Grad im Schatten. Der städtische Hitzerekord könnte fallen.
Bereits mehrfach wurden in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen. Darüber stieg das Quecksilber in der sächsischen Landeshauptstadt noch nie - zumindest nicht laut offiziellen Wetterstationen.
Fällt dieser Hitzerekord am Wochenende? Mehrere Wetterportale halten Temperaturen, die nahe an die 40-Grad-Marke reichen, für möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt gegenüber TAG24 die Berichte, prognostiziert für Dresden und die gesamte Region am Samstag 39 Grad!
Eine Hitze-Unwetterwarnung gibt es zwar aktuell noch nicht, diese werde allerdings in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach folgen.
Bei maximal 30 Grad blieb der Montag in der aktuellen Hitzewelle noch vergleichsweise erträglich. Doch mit jedem Tag sollen die Temperaturen weiter steigen, die hohen Werte aus der vergangenen Woche sogar noch übertroffen werden.
Dresden droht am Wochenende Horror-Hitze
Auch der Dienstag soll in Sachsen laut DWD ähnlich warm werden, ehe die Thermometer am Mittwoch schon bis zu 31 Grad im Schatten anzeigen sollen. Am Donnerstag werden dann heiße 34 Grad erreicht.
Was folgt, sind die berühmten Zeilen des deutschen Elektropopduos 2raumwohnung: Freitag laut Wetter.de 36 Grad - "und es wird noch heißer". Am Samstag dann der absolute Hitze-Schock, der die Menschen der Region auch am Sonntag noch schwitzen lassen wird.
Übrigens: Der offizielle deutsche Temperaturrekord stammt vom 25. Juli 2019. In Duisburg-Baerl und Tönisvorst (Nordrhein-Westfalen) wurden damals 41,2 Grad gemessen.
Für eineinhalb Jahre hatte die am selben Tag in Lingen (Ems) gemessene Temperatur von 42,6 Grad als Hitzerekord gegolten. Ende 2020 wurde die Messung annulliert, da sie nur aufgrund eines "Wärmestaus" zustande gekommen sei.
Titelfoto: Montage: dpa/Robert Michael, Thomas Warnack/dpa