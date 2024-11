Warnstufe 2! Sturmtief bringt Orkanböen und Neuschnee nach Sachsen

Sachsen - Der November zeigt sich in seinen letzten Zügen noch einmal richtig stürmisch: Für Sachsen hat der Wetterdienst am Donnerstag sogar Warnstufe 2 herausgegeben. Ein Sturmtief bringt kalte Meeresluft und heftige Windböen in den Freistaat, die sich mancherorts sogar zu Orkanböen entwickeln.