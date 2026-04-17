Chip-Boom treibt Immobilienpreise: Dresdner Norden wird zum teuren Pflaster

Dresden - Nach einer Flaute wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges wechseln in Dresden wieder spürbar mehr Immobilien den Eigentümer. Zudem stiegen Kaufpreise und Bodenrichtwerte im vergangenen Jahr, befeuert auch durch den Boom der Chip-Industrie im Norden.

Die für Gewerbe-Ansiedlungen wichtigen Bodenrichtwerte sind vor allem im Norden wegen der Chip-Industrie stark gestiegen. © Norbert Neumann

Der Gutachterausschuss stellte am Donnerstag den aktuellen Grundstücksmarktbericht vor. Die Anzahl der Immobilientransaktionen 2025 ist mit 5080 Käufen oder Verkäufen das zweite Jahr in Folge gestiegen.

"Der Trend zeigt aktuell, dass es einen Anstieg seit 2023 gibt", sagt die Vorsitzende Klara Töpfer (60). Vom Spitzenwert aus dem Jahr 2020 mit knapp 6000 Transaktionen ist man aber ein gutes Stück entfernt.

148 Einfamilienhäuser wurden im vergangenen Jahr für durchschnittlich knapp 500.000 Euro verkauft, der Quadratmeterpreis stieg dabei um elf Prozent auf 3800 Euro an.

131 Mehrfamilienhäuser wechselten den Eigentümer für durchschnittlich 1,6 Millionen Euro, der Quadratmeterpreis stieg dabei um sechs Prozent auf 2080 Euro an.