"Beewashing" fast leer: Neuer Honig von Imker Rico Heinzig in den Startlöchern!

Imker Rico Heinzig (49) verkauft die letzten Gläser seines "Beewashing"-Honigs auf dem Weihnachtsmarkt. © Robert Michael/dpa

Seit der letztinstanzlichen Entscheidung im Eilverfahren in der Sache Mitte Juli am Oberlandesgericht (OLG) Dresden ist das auch als Böhmermann-Honig bezeichnete Produkt wieder im Angebot.

Die letzten der 3000 Exemplare will der Meißner Imker nun an seinem Stand auf dem Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche Dresden verkaufen.

"Wenn die 600 Gläser weg sind, ist er alle", sagte Heinzig.

Aber der PR-Profi hat schon Ersatz für das als Böhmermann-Honig bekannte Produkt: Bienenmann-Honig.