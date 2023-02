Grünes Licht von Infineon: Startschuss für neue Fabrik in Dresden

Dresden - Der Mega-Ausbau kommt! Chiphersteller Infineon hat für eine neue Fabrik in Dresden grünes Licht gegeben. Die Bauarbeiten für die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte sollen bereits im Herbst dieses Jahres beginnen. Ein Start der Fertigung ist für den Herbst 2026 geplant.

Grün eingekreist offenbart sich, wie gigantisch der Neubau von Infineon wird. © PR/Infineon

Nachdem der Vorstand und die Aufsichtsgremien ihre Zustimmung abgegeben hatten, gab auch das Bundeswirtschaftsministerium grünes Licht für einen vorzeitigen Beginn des Projektes.

Damit könnten die Arbeiten bereits beginnen, während die EU noch die Förderung mit dem europäischen Chips Act prüft. Mit diesem will die EU erreichen, dass der Anteil an der globalen Halbleiterproduktion bis 2030 auf 20 Prozent steigt. Konkret geht es um eine Förderung von einer Milliarde Euro.

Insgesamt will das Unternehmen in die neue Fabrik in Dresden rund fünf Milliarden Euro investieren. "Wir machen gemeinsam Tempo beim Ausbau unserer Fertigung, um von den Wachstumschancen zu profitieren, die uns die Megatrends Dekarbonisierung und Digitalisierung eröffnen", erklärt Infineon-Boss Jochen Hanebeck.

Man sehe einen wachsenden Halbleiterbedarf, etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität.