Neues Haus, neuer Bus-Shuttle: Aber auch Kunden-Chaos bei "Kaufpark Nickern"-Neueröffnung!

Dresden - Kundenflut in den neuen Verkaufshallen! Am heutigen Donnerstagmorgen eröffnete der erste Teil des generalüberholten Kaufparks in Dresden-Nickern seine Pforten. Neben neuen Verkaufsflächen bietet das Einkaufcenter nun auch einen Dynamo-Fanshop, einen eigenen Bus-Shuttle und übergangsweise einen etwas gewöhnungsbedürftigen Eingang.