Neue Chipfabrik in Dresden: Darum muss sich die Stadt jetzt sofort kümmern

Dresden - Chip, Chip - hurra! Der größte Chip-Hersteller der Welt TSMC wird zehn Milliarden Euro in eine neue Fabrik in Dresden investieren.

Ein schönes Bild. Doch bis das Licht dieses Sterns wirklich andere in den Schatten stellt, gibt es viel zu tun. Eine Analyse.

Gemkow reist im September nach Taiwan. Dort will der Freistaat ein Wissenschaftskoordinationsbüro etablieren.

Der Chipkonzern aus Taiwan schafft in Dresden 2000 Arbeitsplätze.

"Wir befinden uns in einem richtigen Subventionswettlauf. Gewinner sind nur die Halbleiterhersteller, Verlierer die Steuerzahler in den jeweiligen Ländern."

Joachim Ragnitz vom Dresdner Ifo-Institut hält die starke Subventionierung für ein Ärgernis. Die EU habe sich mit ihrer Entscheidung, ihren Weltmarktanteil an Chips zu verdoppeln, mehr oder minder erpressbar gemacht.

"Höhere Steuern sind ein Standortnachteil. Man verteilt dann nur um, von klein- und mittelständischen Unternehmen hin zu Großunternehmen. Es wäre besser, sich nicht an diesem Subventionswettlauf zu beteiligen, sondern auf gute Standortbedingungen zu setzen. Dann würde die breite Masse der Unternehmen profitieren, statt einige wenige", so der Professor der Uni Leipzig.

Das Konsortium von TSMC, Bosch, Infineon und NXP rechnet mit Kosten in Höhe von geschätzten zehn Milliarden Euro für die Errichtung der modernen 300-Millimeter-Fabrik zur Halbleiterfertigung in Dresden.

In Höhe der Saloppe wird tief gegraben, um Brauchwasser für die Chip-Industrie im Norden zu gewinnen. © Thomas Türpe

Chipfabriken sind Großverbraucher von Strom, Wärme, Wasser und Kälte. Allein die Dresdner Chipfabrik von Bosch benötigt zum Beispiel so viel Strom wie eine ganze Kleinstadt mit rund 30.000 Einwohnern.

Kann Dresden den Hunger und Durst der neuen TSMC-Fabrik zuverlässig stillen?

Ohne den Ausbau und die Ertüchtigung der Infrastruktur wäre das nicht zu schaffen. Doch diese Maßnahmen sind bereits geplant und angekündigt. So kündigte Ostdeutschlands größter Kommunalversorger SachsenEnergie bereits ein "Feuerwerk" an Investitionen an.

Die Stadtentwässerung Dresden hat sich auf den Ausbau der Chipindustrie eingestellt. Zur Absicherung der Abwasserableitung wird ein zehn Kilometer langer Hauptkanal gebaut. Er leitet das Abwasser des Gewerbegebietes im Dresdner Norden direkt zur Kläranlage Kaditz. Baustart war am 20. Juli 2023. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant - rechtzeitig zum Produktionsstart von TSMC. Zudem soll die Kläranlage deutlich erweitert und ihre Reinigungsstufen angepasst werden.

Im Herbst bekommt der Stadtrat das entsprechende Abwasserbeseitigungskonzept zum Beschluss vorgelegt.

Der Sprecher der Stadtentwässerung erklärt dazu: "Für den Gebührenzahler hat die positive Entwicklung des Dresdner Nordens keine negativen Auswirkungen. Im Gegenteil, die steigenden Abwassermengen aus der Chipindustrie wirken sich gebührenstabilisierend aus."