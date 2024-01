SachsenEnergie plant Investitionen von 500 Millionen Euro: Wer kriegt jetzt alles Strom aus Dresden?

Dresden - Der kommunale Versorger SachsenEnergie ist auf Erfolgskurs: Nach guten Ergebnissen im abgelaufenen Jahr plant das Unternehmen nun eine halbe Milliarde Euro in 2024 zu investieren und den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Frank Brinkmann (57) ist der Vorstandsvorsitzende der SachsenEnergie. © Oliver Killig

6,6 Milliarden Euro Umsatz in 2023 (rund 30 Prozent mehr als 2022), über 250 Millionen Euro Gewinn: "Wir konnten in einer Krisenumgebung die Strompreise vergleichsweise stabil halten und dadurch die Kundenbasis vergrößern", sagt der Vorstandsvorsitzende Frank Brinkmann (57). Neu dabei auch der FC Bayern München, deren Konzernzentrale (Säbener Straße) mit Strom aus Dresden versorgt wird.



SachsenEnergie werde ab sofort im gesamten Freistaat Strom und Erdgas anbieten. "Auch schnelles Internet bieten wir zukünftig nahezu flächendeckend in Sachsen an", so Brinkmann.

Gestartet ist der Versorger in dieser Woche mit drei Grundtarifen für Strom (36,54 ct/kWh), Erdgas (11,58 ct/kWh) und Internet von SachsenGigaBit. Mit rund 600.000 Kunden ist man nach eigenen Angaben der größte Energieversorger in Ostdeutschland.

Das Unternehmen will dieses Jahr 500 Millionen Euro investieren, davon rund 200 Millionen in den Ausbau der Stromnetze als Rückgrat der Energiewende.