Beunruhigende Passagierzahlen! Wohin steuert der Dresdner Flughafen?

Laut einer Mitteilung zählte der Airport in Sachsens Landeshauptstadt zuletzt 882.424 Fluggäste - das entspricht einem Minus von 5,1 Prozent im Vergleich zu 2023, wo noch rund 930.000 Personen zu verzeichnen waren.

Während Ryanair wegen zu hoher Gebühren und Steuern nicht mehr von Dresden startet, bietet die Charterfluggesellschaft Sundair noch Verbindungen an. © Petra Hornig

Angesichts der neuen Ergebnisse reagierten viele Social-Media-Nutzer enttäuscht.

Auf die Kritik erklärten die Verantwortlichen: "Wir arbeiten in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Insbesondere Dresden hat lange vom Geschäftsreiseverkehr profitieren können, der aber weit von den Vor-Corona-Zeiten entfernt ist."

Für die Touristik sei die Randlage aktuell ein Nachteil, da Airlines im benachbarten Ausland profitabler arbeiten könnten. Dies liege vor allem an der Verdopplung der Standortkosten hierzulande - wie etwa bei der Luftverkehrssteuer und den Flugsicherungsgebühren.

"Diese überdurchschnittlich hohen staatlich induzierten Kosten wirken sich negativ auf die Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland aus, die nach dem Einbruch in den Corona-Jahren im europäischen Vergleich weiterhin schleppend verläuft", so die Mitteldeutsche Flughafen AG.