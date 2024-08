Spatenstich im "Silicon Saxony": Wie Dresdens modernste Chipfabrik neue Mitarbeiter rekrutieren will

Dresden - Ein Meilenstein für "Silicon Saxony": Am Dienstag ist Spatenstich für die neue Halbleiterfabrik im Dresdner Norden. Insgesamt zehn Milliarden Euro fließen in das Projekt, etwa die Hälfte davon Fördermittel. 2027 soll die Mikrochip-Produktion starten, perspektivisch 2000 Fachkräfte im Werk arbeiten. ESMC will dabei schon ab dem kommenden Jahr selbst Nachwuchskräfte ausbilden, ließ auch bereits TU-Kräfte in Taiwan schulen.