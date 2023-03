Streiks nehmen kein Ende: Was heute und morgen in Dresden alles stillsteht

Dresden - Schon wieder Warnstreiks in Dresden ! Ab dem heutigen Dienstag nimmt ver.di die Stadtverwaltung ins Visier und am Mittwoch kommt's dann richtig dicke.

Ver.di-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold (36) kämpft für die Interessen der Beschäftigten. © Ralph Kunz

Wie schon vergangene Woche sollen wieder Busse und Bahnen stillstehen, dazu auch kommunale Kitas und Krankenhäuser bestreikt werden.

Es geht ums Geld. 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 500 Euro (brutto) mehr sollen Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes erhalten, wenn's nach ver.di geht. Das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite (Erhöhung im einstelligen Bereich auf viele Monate gestaffelt) bezeichnet ver.di-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold (36) als inakzeptabel.

"Der erneute Streikaufruf ist Antwort auf die Hartnäckigkeit des Arbeitgeberverbandes. Wir wollen nicht die Bürger, sondern die Arbeitgeber treffen, öffentlichen Druck aufbauen", führt Herold aus.

Für zwei Tage sollen darum ab dem heutigen Dienstag die Bediensteten der Stadtverwaltung die Arbeit niederlegen. In der Folge könne es zu Einschränkungen und längeren Wartezeiten etwa in Bürgerämtern kommen, so Herold.