US-Handelskrieg bedroht auch dieses Dresdner Unternehmen!

Dresden - Er belegte Waren aus China in die USA mit Einfuhrzöllen von bis zu 145 Prozent: Donald Trumps (78) Zollkrieg schadet nicht nur den zwei stärksten Volkswirtschaften der Welt. Sogar in Dresden haben heimische Unternehmen mit negativen Folgen zu kämpfen.

Nur ein Dutzend Firmen weltweit könnten das so anbieten, sagt Braun stolz. Eine Besonderheit: Bei Bedarf kann das Grundgerüst aus Kunststoff für die Prothese für den Patienten maßgeschneidert aus dem 3-D-Drucker gefertigt werden.

Der Orthopädietechniker-Meister aus Dresden gründete 2013 seine Firma, die heute als "Schubert und Braun Prothesenwerk" in der Radeberger Vorstadt mit 22 Mitarbeitern insbesondere Arm- und Bein-Prothesen für Patienten in die halbe Welt liefert, etwa nach Saudi-Arabien, Norwegen oder Australien .

"Wir sind in großer Sorge", sagt Christoph Braun (46).

Er selbst könne gestiegene Preise - und seien es auch "nur" 10 oder 20 Prozent - nicht einfach so weitergeben, da es langjährige Verträge zwischen Ortho-Verbänden und Kassen gebe.

US-Präsident Donald Trumps (78) Handeln spüren jetzt auch Unternehmen in Dresden. © imago images/Zuma Press

Zwar habe man vom US-Lieferanten noch nichts Konkretes zu neuen Preisen gehört. Dennoch ist die Unsicherheit groß.

Braun hat bereits reagiert, mehr Geld für Bestellungen als geplant ausgegeben, um seine Lager noch mit reichlich Silikon zu füllen, solange es noch geht. Damit fehlt der Firma aber auch Liquidität etwa für Investitionen.

"Wir als kleine Firma haben ein Problem, weil im Weißen Haus einer sitzt, der einen Knall hat", ärgert sich Braun über die von Trump ausgelöste weltweite Handelskrise. "Am besten wäre es, die Lieferketten unabhängiger zu machen." Allerdings stellt in der EU keiner das benötigte Silikon her.

Trotz aller Probleme ist Braun aktuell noch guter Dinge, die Trump'sche Herrschaft überstehen zu können.