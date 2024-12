Einigung im Spar-Streit: VW baut 35.000 Stellen ab, zwei Werke trotzdem vor dem Aus?

Die Gläserne Manufaktur ist das kleinste VW-Werk in Sachsen. © Eric Münch

Volkswagen will bis 2030 mehr als 35.000 Stellen streichen. Der Abbau solle sozialverträglich erfolgen, teilte der Konzern in Berlin mit. Die Entscheidung ist Teil einer Einigung, auf die sich VW und die IG Metall nach tagelangen Verhandlungen verständigt haben.

Der Autobauer werde die technische Kapazität an den deutschen Standorten um über 700.000 Fahrzeuge reduzieren. "Das sind harte Entscheidungen, aber auch wichtige Weichenstellungen für die Zukunft", so VW-Markenchef Thomas Schäfer.

IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger sprach von schmerzlichen Einschnitten. Die Gewerkschaft betonte, Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen seien abgewendet worden. "Kein Standort wird dichtgemacht, niemand wird betriebsbedingt gekündigt und unser Haustarif wird langfristig abgesichert", sagte die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo.

Wie unter anderem der "MDR" berichtet, trifft es zwei Werke aber besonders hart. Die Gläserne Manufaktur in Dresden, die kleinste Fertigung in Sachsen, soll die Produktion im kommenden Jahr gänzlich einstellen und stattdessen ein Zentrum für Forschung für Halbleitertechnik und autonomes Fahren werden, so ein Sprecher von VW Sachsen.

Was genau das für die rund 300 Mitarbeiter bedeutet, ist noch nicht klar. Außerdem soll das Werk in Osnabrück nach Informationen der "Bild" an einen Rüstungskonzern verkauft werden.