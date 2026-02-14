Auszeichnung für Dresdner Luxus-Anlage: Deshalb gelang "Marina Garden" der Sieg

Dresden - Preis abgeräumt! Die Luxus-Anlage "Marina Garden" in Dresden-Pieschen ist mit dem "German Design Award 2026" ausgezeichnet worden.

Das "Marina Garden Dresden" konnte beim "German Design Award 2026" in der Kategorie "Excellent Architecture - Residential" vollends überzeugen. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Mit ihrem Wohnprojekt gelang der tschechischen CTR-Gruppe der Sieg in der Kategorie "Excellent Architecture - Residential".

Grund dafür ist laut einer internationalen Jury das stimmige Zusammenspiel von zeitgemäßer Architektur, städtebaulicher Einbindung und nachhaltigen Lösungen in direkter Lage an der Elbe.

"Prägnante, auberginefarbene Fassaden setzen einen stilsicheren Akzent, während die polygonalen Baukörper harmonisch einen grünen Innenhof umschließen. Großzügige Loggien und durchdachte Freiflächen schaffen ein inspirierendes Wohnumfeld", heißt es im Statement.

Die konsequente Integration nachhaltiger Lösungen hebe das Quartier zudem in besonderer Weise hervor, loben die Juroren.