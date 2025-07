Kleine Stars auf der Comödien-Bühne: Julius und Levy träumen schon von der großen Karriere

Levy Müller (12, l.) und Julius Krauße (10) bei Proben in der Comödie. Die finalen Proben finden auf Schloss Übigau statt. © Petra Hornig

Gespielt wird diese dramatische Szene von zwei coolen Jungs: Levy Müller (12) als Caspar und Julius Krauße (10) als Christoffer. Sie sind die jungen Stars des Musicals "Der Wanderer über dem Nebelmeer", das am 11. Juli Premiere auf Schloss Übigau feiert.

Noch wird in der Comödie für das Sommertheater geprobt, behände klettern die Jungs über die Eisschollen-Kulisse. Von Lampenfieber keine Spur.

"Ich habe ja schon in der Weihnachtszeit das Peterle in der Weihnachtsgans Auguste gespielt und bin in einem Tanzverein", erklärt Julius. Aufgeregt ist nur Mama Doris (47): "Ich heule garantiert zur Premiere." Macht aber nichts, jede Mama hat da vor Stolz Pipi in den Augen.

Selbstbewusst und kein bisschen schüchtern verrät Levy: "Eine Freundin meiner Mama machte uns auf das Casting aufmerksam."

Vielleicht ist es der Anfang einer großen Karriere. Levy lacht: "Rockstar zu werden, wäre schon cool." So wie seine Lieblingsband STP oder "die älteste Band, die ich gut finde - die Puhdys".