Was ist denn hier los? Glasfaser-Irrsinn irritiert Anwohner in Niedersedlitz

Muss im September eine zweite Baustelle verkraften: Rentner Ludger Frohwein (78, Name und Alter geändert) schaut auf die mittlerweile reparierte Straße. © Petra Hornig

Rentner Ludger Frohwein (78, Name und Alter geändert) staunte, als er eines Morgens aus dem Fenster seines Hauses blickte. Anfang Juni verwandelte sich die Straße der Siedlung am Lockwitzbach in eine Baustelle - mit allem, was dazugehört: Arbeiter, Sperrzäune, Transporter und Kleinbagger. "Viel Lärm und Staub", erinnerte sich Frohwein an die gut dreiwöchige Nervenprobe.

Er und seine Nachbarn rieben sich verwundert die Augen: So wie 80 Prozent der Niedersedlitzer Eigentümer hatten auch sie eine Gestattung für die Verlegung der Glasfaserleitung mit der SachsenEnergie unterzeichnet. Vor der Haustür standen jedoch die Helmträger eines von der Firma OXG (Düsseldorf) beauftragten Tiefbauunternehmens.

"Offenbar kann jeder mit unserer Straße machen, was er will", murmelte Frohwein, der erst wenige Tage zuvor durch einen Flyer von dem Vorhaben erfahren hatte. TAG24 hakte bei beiden Netzbauern nach.

"Wir haben mehrfach das Gespräch mit OXG und der beauftragten Tiefbaufirma gesucht - leider ohne Erfolg. Eine Koordinierung der Arbeiten kam nicht zustande", sagte Christian Kramer (28), Programmleiter Breitband bei der SachsenEnergie. Er beobachte, dass der Ärger über die Arbeiten des Wettbewerbers auf sein Unternehmen zurückfalle.