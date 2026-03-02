Dresdner Heavy-Metal-Paten sagen Elbe-Müll den Kampf an

Dresden - Schwere Jungs mit Rauschebart, die so gut Holz hacken, wie sie Luftgitarre spielen können. Sieht so ein Heavy-Metal-Fan aus?

Am 28. März ruft die Stadt zur Reinigung der Elbwiesen auf. © Ove Landgraf

Muss nicht sein: Die 15 Mitglieder des Dresdner Vereins "Brotherhood of Steel" beweisen das Gegenteil und vor allem viel Herz für ihre Stadt. Zum ersten Mal machen die Metal-Fans beim Frühjahrsputz an der Elbe mit.

"Am 28. März sind wir ab 9 Uhr unterwegs, im Abschnitt Friedrichstadt. Wir sind schließlich ein gemeinnütziger Verein und wollen auch was für unsere Stadt tun", sagt Präsident Clammy (Henry Kromer, 36). Ein Kerl wie ein Baum, mit schwarzer Lederkutte und kurzen Hosen wie AC/DC.

Er stellt schnell klar: "Heavy Metal ist nicht nur was für Männer. Unser 2018 gegründeter Verein ist paritätisch besetzt - Vize ist Crissy."

Auf der Weste von Christin Lath (36) grinst ein Smiley, bei Josefine Kromer (36) springt vorn ein Einhorn über die Jeansweste, hinten sind Led Zeppelin & Co. aufgenäht.

"Wir sind einfach eine große Familie und alle befreundet, auch mit anderen Clubs. Wir hören gern Metal-Musik, quatschen, grillen, trinken gern ein Bierchen", umreißt Clammy das Vereinsleben der Bruderschaft.