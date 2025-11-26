Dresdner Uniklinik begrüßt das 2000. 2025-Baby
Dresden - Dresden hat ein Jubiläumsbaby!
Fabian, 4250 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß, erblickte am 24. November um 11.06 Uhr im Uniklinikum das Licht der Welt – und wurde damit das 2000. Baby des Jahres 2025.
Die stolzen Eltern Tatiana (22) und Mihail (27) freuen sich nun auf ruhige Kuschelstunden mit ihrem zweiten Kind.
Damit bestätigt sich erneut der Babyboom am Uniklinikum: Auch dieses Jahr werden mehr Jungen als Mädchen geboren, insgesamt 1046 zu 954.
Titelfoto: Steffen Füssel