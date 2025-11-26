Dresdner Uniklinik begrüßt das 2000. 2025-Baby

Fabian ist im Uniklinikum Dresden zur Welt gekommen. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

Fabian, 4250 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß, erblickte am 24. November um 11.06 Uhr im Uniklinikum das Licht der Welt – und wurde damit das 2000. Baby des Jahres 2025.

Die stolzen Eltern Tatiana (22) und Mihail (27) freuen sich nun auf ruhige Kuschelstunden mit ihrem zweiten Kind.