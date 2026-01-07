Bauarbeiten: Diese Bus-Linie wird am kommenden Wochenende umgeleitet

Dresden - Bauarbeiten auf der Budapester Straße schränken nicht nur den Individualverkehr, sondern auch den ÖPNV ein.

Die Fahrplanänderung betrifft nur die Buslinie 62 aus Richtung Dölzschen. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung verändert sich der Fahrplan nicht. (Archivbild) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Laut einer Mitteilung der DVB gibt es für die Buslinie 62 am kommenden Wochenende eine planmäßige Umleitung.

So sollen die Busse zwischen Freitag, dem 9. Januar, 9 Uhr, und Montag, dem 12. Januar, 4 Uhr, aus Dölzschen kommend in Fahrtrichtung Johannstadt eine kleine Änderung bekommen.

Von Dölzschen aus fahren die Busse planmäßig bis zur Haltestelle Chemnitzer Straße und dann weiter über die Nossener Brücke, Freiberger Straße, Ammonstraße sowie die Reitbahnstraße hin zur Haltestelle Prager Straße. Von dort aus fährt die Linie 62 wieder auf der gewohnten Route weiter in Richtung Johannstadt.

Die Haltestellen "Agentur für Arbeit" und "Schweizer Straße" können am kommenden Wochenende nicht bedient werden.

"Die Umleitung gilt nur in der angegebenen Richtung", betonen die Verkehrsbetriebe.