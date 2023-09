Die neue Neue: Das macht diese DVB-Straßenbahn so besonders

Neu ist die Idee von Zweirichter-Bahnen in Dresden übrigens nicht. 13 haben die DVB bislang in ihrem Bestand, neue Alternativen waren dennoch wichtig, wie Seifert betont.

So haben sie sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite Türen und an beiden Enden eine vollwertig ausgestattete Fahrerkabine. Das kostet aber nur fünf Fahrgast-Plätze im Vergleich zu den Einrichtern.

Die können, im Gegensatz zu den anderen Neulingen, in beide Richtungen fahren. Damit das klappt, unterscheiden sich die sogenannten Zweirichter in zwei wesentlichen Merkmalen von den anderen neuen Bahnen.

Die Bahnen brauchen keine Wendeschleifen mehr, können einfach so die Richtung auf dem Gleis wechseln. © Max Patzig

Denn: Alle wurden in den Jahren 1997 und 1998 geliefert, haben also schon so einiges an Kilometern auf dem Buckel.

Bleibt nur noch die Frage zu klären, wo die Sonderlinge künftig zum Einsatz kommen werden.

Nach ihrer Zulassung - hier soll es in den kommenden Wochen positive Nachrichten geben - geht es für die Zweirichter erst einmal in den ganz normalen Linienbetrieb.

Wertvoll sollen sie dann in den kommenden Jahren werden, in denen wohl so manch Großbaustelle auf die Stadt warten wird.