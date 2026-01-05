Diese DVB-Linien fahren ab sofort anders

Dresden - Fahrplanänderungen in Kraft getreten! Seit Montag sind zwei Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit anderer Streckenführung unterwegs.

Kein Halt mehr unter den Eisenbahnbrücken: Die Linie 10 bleibt ab sofort auf dem Stadtring und biegt erst auf Höhe Maxstraße ab. (Archivbild) © Eric Münch

So verkehrt die "10" von der Ammonstraße weiter über die Könneritzstraße bis zur Maxstraße, biegt dort Richtung Friedrichstraße ab und fährt dann wie gewohnt weiter zur Messe. Der Fahrtweg in die Gegenrichtung verläuft adäquat, teilten die DVB mit.

Am Bahnhof Mitte halten die Wagen somit nicht mehr unter den Eisenbahnbrücken, sondern an der Station direkt auf dem Stadtring.

Grund dafür ist die Durchlassfähigkeit der dortigen Zentralhaltestelle, die mit vier Straßenbahnlinien und einer Buslinie hoch frequentiert ist.

Mit der Verlagerung sollen Verzögerungen für Fahrgäste und Wartezeiten an der Ampelanlage verringert werden.