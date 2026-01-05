 3.009

Diese DVB-Linien fahren ab sofort anders

Fahrplanänderungen in Kraft getreten! Seit Montag sind zwei Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe mit anderer Streckenführung unterwegs.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Fahrplanänderungen in Kraft getreten! Seit Montag sind zwei Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit anderer Streckenführung unterwegs.

Kein Halt mehr unter den Eisenbahnbrücken: Die Linie 10 bleibt ab sofort auf dem Stadtring und biegt erst auf Höhe Maxstraße ab. (Archivbild)
Kein Halt mehr unter den Eisenbahnbrücken: Die Linie 10 bleibt ab sofort auf dem Stadtring und biegt erst auf Höhe Maxstraße ab. (Archivbild)  © Eric Münch

So verkehrt die "10" von der Ammonstraße weiter über die Könneritzstraße bis zur Maxstraße, biegt dort Richtung Friedrichstraße ab und fährt dann wie gewohnt weiter zur Messe. Der Fahrtweg in die Gegenrichtung verläuft adäquat, teilten die DVB mit.

Am Bahnhof Mitte halten die Wagen somit nicht mehr unter den Eisenbahnbrücken, sondern an der Station direkt auf dem Stadtring.

Grund dafür ist die Durchlassfähigkeit der dortigen Zentralhaltestelle, die mit vier Straßenbahnlinien und einer Buslinie hoch frequentiert ist.

Mit der Verlagerung sollen Verzögerungen für Fahrgäste und Wartezeiten an der Ampelanlage verringert werden.

Ebenfalls geänderter Laufweg für Linie 87, andere Fahrzeiten für Linien 4 und 9

Am Emanuel-Goldberg-Platz können Fahrgäste nicht mehr die Linie 87 nutzen. (Archivbild)
Am Emanuel-Goldberg-Platz können Fahrgäste nicht mehr die Linie 87 nutzen. (Archivbild)  © Ove Landgraf

Die Buslinie 87 wird in der Streckenführung verkürzt. Von Mockritz kommend enden die Fahrzeuge bereits in Tolkewitz. Von der Kipsdorfer Straße aus rollen die Busse über die Ankerstraße, Wehlener Straße und Schlömilchstraße zurück nach Mockritz.

Die Haltestellen "Berggießhübler Straße", "Schaufußstraße" und "Emanuel-Goldberg-Platz" werden nicht mehr bedient. Es handelt sich dabei um eine vom Stadtrat beschlossene Sparmaßnahme.

Fahrgäste, die von Tolkewitz weiter Richtung Emanuel-Goldberg-Platz fahren möchten, können ab Tolkewitz die Straßenbahnlinie 9 benutzen.

Laut DVB gab es zusätzlich kleinere Fahrplankorrekturen. So wurde etwa der zeitliche Abstand der Linien 4 und 9 erhöht, um zuletzt beobachtete "Konvoifahrten" auf der Leipziger Straße zu reduzieren. Ein unkritischer "Fünf-Minuten-Takt" soll nun mehr Entspannung bringen.

Alle weiteren Änderungen sind auf www.dvb.de zu finden. Sie werden auch von allen gängigen Auskunftssystemen innerhalb des Verkehrsverbundes Oberelbe berücksichtigt

