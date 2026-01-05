Diese DVB-Linien fahren ab sofort anders
Dresden - Fahrplanänderungen in Kraft getreten! Seit Montag sind zwei Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit anderer Streckenführung unterwegs.
So verkehrt die "10" von der Ammonstraße weiter über die Könneritzstraße bis zur Maxstraße, biegt dort Richtung Friedrichstraße ab und fährt dann wie gewohnt weiter zur Messe. Der Fahrtweg in die Gegenrichtung verläuft adäquat, teilten die DVB mit.
Am Bahnhof Mitte halten die Wagen somit nicht mehr unter den Eisenbahnbrücken, sondern an der Station direkt auf dem Stadtring.
Grund dafür ist die Durchlassfähigkeit der dortigen Zentralhaltestelle, die mit vier Straßenbahnlinien und einer Buslinie hoch frequentiert ist.
Mit der Verlagerung sollen Verzögerungen für Fahrgäste und Wartezeiten an der Ampelanlage verringert werden.
Ebenfalls geänderter Laufweg für Linie 87, andere Fahrzeiten für Linien 4 und 9
Die Buslinie 87 wird in der Streckenführung verkürzt. Von Mockritz kommend enden die Fahrzeuge bereits in Tolkewitz. Von der Kipsdorfer Straße aus rollen die Busse über die Ankerstraße, Wehlener Straße und Schlömilchstraße zurück nach Mockritz.
Die Haltestellen "Berggießhübler Straße", "Schaufußstraße" und "Emanuel-Goldberg-Platz" werden nicht mehr bedient. Es handelt sich dabei um eine vom Stadtrat beschlossene Sparmaßnahme.
Fahrgäste, die von Tolkewitz weiter Richtung Emanuel-Goldberg-Platz fahren möchten, können ab Tolkewitz die Straßenbahnlinie 9 benutzen.
Laut DVB gab es zusätzlich kleinere Fahrplankorrekturen. So wurde etwa der zeitliche Abstand der Linien 4 und 9 erhöht, um zuletzt beobachtete "Konvoifahrten" auf der Leipziger Straße zu reduzieren. Ein unkritischer "Fünf-Minuten-Takt" soll nun mehr Entspannung bringen.
Alle weiteren Änderungen sind auf www.dvb.de zu finden. Sie werden auch von allen gängigen Auskunftssystemen innerhalb des Verkehrsverbundes Oberelbe berücksichtigt
Titelfoto: Eric Münch