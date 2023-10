Termin steht: Ab diesem Tag sollen alle neuen DVB-Bahnen auf der Schiene sein

Die neuen Straßenbahnen der DVB sind ein echter Blickfang. © Max Patzig

"Unser Ziel ist es, bis 13. Dezember alle 30 'NGT DX DD' in Betrieb zu nehmen", so die DVB. "Wir drücken die Daumen, dass wir unseren Plan umsetzen und euch so sicher und komfortabel mit den neuen Wagen durch die Weihnachtszeit bringen können."

Bis es so weit ist, können sich Straßenbahn-Nerds noch über ein weiteres Highlight auf Dresdens Gleisen freuen: Seit wenigen Tagen bzw. Wochen sind nun auch die ersten zwei der insgesamt neun neuen Zweirichter-Bahnen im Einsatz.

Sie können - wie es der Name schon verrät - in beide Richtungen fahren, haben sowohl links als rechts Türen. Eine Wendeschleife ist nicht nötig, was sie deutlich flexibler einsetzbar macht.

Über die 30 Fahrzeuge hinaus haben sich die DVB übrigens noch drei weitere Bahnen gesichert. Diese werden im kommenden Jahr erwartet und sind ganz gewöhnliche Einrichter.