Dresdens Haltestelle der Zukunft: Bepflanzung des "Käfigs" beginnt

Dresden - Die Idee erhitzte in den sozialen Medien die Gemüter, jetzt schreitet das Pilotprojekt von Dresdens Haltestelle der Zukunft (dennoch) weiter voran: An der Julius-Vahlteich-Straße in Gorbitz wird das aufgestellte Wartehäuschen, das einem "Käfig" ähnelt, nun bepflanzt.