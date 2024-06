Erster Blick ins neue Kundenzentrum: So wollen DVB die Warteschlange bändigen

Dresden - Insbesondere seit Einführung des Deutschlandtickets vor einem Jahr bildeten sich vorm DVB-Kundenzentrum am Postplatz täglich lange Schlangen. Bis zu 100 Leute reihten sich entlang der Wilsdruffer Straße ein, die durchschnittliche Wartezeit in Stoßzeiten betrug 45 Minuten. Das soll jetzt ändern: Das Zentrum wurde in den vergangenen Wochen umgebaut und modernisiert.