Forderung aus dem Stadtrat: Bummelstrecken der DVB sollen wieder flotter werden

Dresden - Mit der geplanten Sperrung einer Fahrspur für Autos auf der Marienbrücke will Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) den Straßenbahnen eine schnellere Fahrt ermöglichen. Kritik gibt es nicht am grundsätzlichen Ziel, sondern an der Art und Weise der Umsetzung. Diese führe zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, fürchtet etwa die CDU und schlägt andere Wege vor.