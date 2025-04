Damit Bahnen nicht im Stau stehen: Rathaus will Autospur auf der Marienbrücke streichen

Dresden - Achtung, Autofahrer! Das Rathaus bastelt mal wieder am Verkehrsraum herum und will die Fahrbahnführung auf der Marienbrücke ändern. Wie schon während der Striezelmarkt-Zeit soll in Richtung Altstadt eine Fahrspur für Autos wegfallen, um den Bahnen freie Fahrt zu ermöglichen. Allerdings dauerhaft.