Gleisarbeiten rund um Dresdner Hauptbahnhof: Diese Linien fahren ab nächster Woche anders
Dresden - DVB-Nutzerinnen und -Nutzer müssen sich in den kommenden Wochen auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Wegen umfangreicher Reparaturarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof und am Fritz-Löffler-Platz werden die Straßenbahnlinien 3 und 8 umgeleitet beziehungsweise verkürzt.
Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten, verkehrt die Linie 3 vom Wilden Mann über Bahnhof Neustadt und Albertplatz nur noch bis zum Postplatz. Anschließend wenden die Wagen in der Gleisschleife Webergasse.
Bahnen der Linie 8 fahren von Hellerau verkürzt über Albertplatz und Straßburger Platz bis zum Hauptbahnhof. Von dort geht es weiter über die Ammonstraße bis Bahnhof Mitte.
Die Änderungen gelten ab Mittwoch, dem 22. Juli bis Sonntag, dem 9. August. In dieser Zeit richten die DVB einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.
Grund für die Einschränkungen sind notwendige Reparaturen an den Gleisen. Zunächst werden vom 22. bis 27. Juli am Hauptbahnhof zwei stark verschlissene Weichenzungen unter den Eisenbahnbrücken ausgetauscht.
Während dieser Arbeiten muss auch die Zufahrt zum Haupteingang des Hauptbahnhofs gesperrt werden. Der Taxistand zieht in dieser Zeit auf die Winckelmannstraße.
Gleisreparaturen schränken auch Autoverkehr ein
Anschließend wandert die Baustelle an den Fritz-Löffler-Platz. Vom 27. Juli bis 9. August werden dort gut 350 Meter Doppelgleis ausgetauscht. Gleichzeitig werden Schachtabdeckungen repariert, neue Induktionsschleifen unter dem Gleis angebracht und Straßenbelag erneuert.
Während der Bauarbeiten müssen auch Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. Die Straßenbahnüberfahrt von der Fritz-Löffler-Straße in die Münchner Straße Richtung Nürnberger Platz wird für den Autoverkehr gesperrt. Stadtauswärts führt eine Umleitung über Bergstraße, Fritz-Förster-Platz und Nürnberger Straße.
Die Einstellung des Straßenbahnverkehrs nutzen die DVB gleichzeitig für weitere Reparaturen entlang der Strecke nach Coschütz. So wird an der Karlsruher Straße und im Bereich der Kreuzung Karlsruher Straße/Saarstraße gearbeitet.
Rund 740.000 Euro lassen sich die DVB die geplanten Instandsetzungen kosten.
Titelfoto: Thomas Türpe