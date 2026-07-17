Gleisarbeiten rund um Dresdner Hauptbahnhof: Diese Linien fahren ab nächster Woche anders

Dresden - DVB-Nutzerinnen und -Nutzer müssen sich in den kommenden Wochen auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Wegen umfangreicher Reparaturarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof und am Fritz-Löffler-Platz werden die Straßenbahnlinien 3 und 8 umgeleitet beziehungsweise verkürzt.

Im Bereich Hauptbahnhof kommt es ab kommender Woche zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten, verkehrt die Linie 3 vom Wilden Mann über Bahnhof Neustadt und Albertplatz nur noch bis zum Postplatz. Anschließend wenden die Wagen in der Gleisschleife Webergasse.

Bahnen der Linie 8 fahren von Hellerau verkürzt über Albertplatz und Straßburger Platz bis zum Hauptbahnhof. Von dort geht es weiter über die Ammonstraße bis Bahnhof Mitte.

Die Änderungen gelten ab Mittwoch, dem 22. Juli bis Sonntag, dem 9. August. In dieser Zeit richten die DVB einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Grund für die Einschränkungen sind notwendige Reparaturen an den Gleisen. Zunächst werden vom 22. bis 27. Juli am Hauptbahnhof zwei stark verschlissene Weichenzungen unter den Eisenbahnbrücken ausgetauscht.

Während dieser Arbeiten muss auch die Zufahrt zum Haupteingang des Hauptbahnhofs gesperrt werden. Der Taxistand zieht in dieser Zeit auf die Winckelmannstraße.