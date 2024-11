Kurz vor MOBIshuttle-Aus: Petition will Projekt retten

Ein Dresdner versucht mit einer Petition das DVB-Projekt "MOBIshuttle" zu retten. © Screenshot/Chance.org

Bereits Anfang Juli startete der Dresdner Dennis Neubert auf der Website Chance.org die Petition "Unterstütze die weitere Finanzierung von MOBIShuttle für eine bessere Mobilität in Dresden". Vor allem in dieser Woche wurde der Aufruf in den sozialen Netzwerken geteilt.

"Ich, wie viele andere Bürger*Innen in Dresden, nutze das MOBIshuttle Angebot von DVB (inkl. VIA und CleverShuttle) jeden Tag für meinen Arbeitsweg", schreibt Neubert und bezeichnet das Projekt als regelrechte Lebensader der Landeshauptstadt.

Man appelliere deshalb an den Dresdner Stadtrat und den Freistaat Sachsen, das Angebot der DVB zu finanzieren. "Dieses Angebot fördert eine nachhaltige Mobilität in unserer Stadt und gewährleistet den Zugang zu Arbeitsplätzen und Bildungseinrichtungen", ist sich der MOBIshuttle-Kunde sicher.

Mittlerweile wurde die angestrebte Unterschriftenanzahl beinahe schon erreicht. Am Mittwoch unterzeichneten bereits 1415 Menschen (Stand 13. November, 14.07 Uhr) die Petition.

Im Kommentarbereich meldete sich unter anderem auch Cornelius Mühlbach zu Wort, der offenbar selbst eines der MOBIshuttle-Fahrzeuge durch Dresden lenkt. Er gab der Petition seine Stimme, da er "selber ein Fahrer" ist und "täglich" erfahren würde, "wie das MOBIShuttle den Menschen das Leben erleichtert."