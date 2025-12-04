Straßenbahnfahrer rammt absichtlich Fußgänger: DVB ziehen Konsequenzen
Dresden - Es war eine erschreckende Situation, die sich am vergangenen Freitag in der Neustadt ereignete: Ein Straßenbahn-Fahrer rammte auf der Königsbrücker Straße absichtlich einen Fußgänger. In den sozialen Netzwerken kursierte wenig später ein Video von dem Vorfall. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ziehen als Reaktion darauf Konsequenzen.
"Wir haben den Mitarbeiter suspendiert und werden die Zusammenarbeit mit ihm beenden", teilte DVB-Sprecher Christian Schmidt (48) gegenüber TAG24 mit.
Ein TikTok-Clip (über 170.000 Klicks) zeigt, wie der Fahrer der Linie 7 in Höhe Haltestelle "Bischofsweg" mit seinem Triebwagen vorsätzlich einen zwischen den Schienen laufenden Passanten erfasste.
Diese Verhaltens-Entgleisung sei unentschuldbar, sagt Schmidt. "Das geht gar nicht. Es handelte sich um menschliches Versagen."
In einem Gespräch von Mittwoch habe der Angestellte die Tat zugegeben. "Wir kannten das Video schon länger, mussten aber natürlich erst den betroffenen Mitarbeiter zu dem Material befragen."
Dem Sprecher zufolge hätte der Fahrer trotz der sichtbaren Provokation die Ruhe bewahren und das Gespräch suchen müssen.
Video von Zusammenstoß auf TikTok veröffentlicht
Mitarbeiter bereits bei Sommerfest auffällig geworden
Christian Schmidt betont, dass es sich um einen Einzelfall handelt. "Wir hoffen, dass sich so etwas künftig nicht wiederholt."
Der suspendierte Mitarbeiter war in diesem Jahr bereits auffällig geworden, wie auch die Verkehrsbetriebe bestätigen.
Der Mann hatte Ende August bei einem DVB-internen Sommerfest ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck "Division Sachsen" getragen - einem in der rechtsextremen Szene verbreiteten Motiv.
Die jetzt getroffene Entscheidung zur Aufkündigung des Arbeitsverhältnisses hänge damit jedoch nicht zusammen, so der Sprecher.
Wie die Polizei auf den Vorfall reagiert, blieb am Donnerstagabend auf Nachfrage zunächst unklar.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/hokahonu