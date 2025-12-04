Straßenbahnfahrer rammt absichtlich Fußgänger: DVB ziehen Konsequenzen

Dresden - Es war eine erschreckende Situation, die sich am vergangenen Freitag in der Neustadt ereignete: Ein Straßenbahn-Fahrer rammte auf der Königsbrücker Straße absichtlich einen Fußgänger. In den sozialen Netzwerken kursierte wenig später ein Video von dem Vorfall. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ziehen als Reaktion darauf Konsequenzen.

Ein Straßenbahnfahrer steuerte am Freitag vorsätzlich in einen Fußgänger. Die DVB haben deshalb arbeitsrechtliche Schritte ergriffen. © Screenshot/TikTok/hokahonu

"Wir haben den Mitarbeiter suspendiert und werden die Zusammenarbeit mit ihm beenden", teilte DVB-Sprecher Christian Schmidt (48) gegenüber TAG24 mit.

Ein TikTok-Clip (über 170.000 Klicks) zeigt, wie der Fahrer der Linie 7 in Höhe Haltestelle "Bischofsweg" mit seinem Triebwagen vorsätzlich einen zwischen den Schienen laufenden Passanten erfasste.

Diese Verhaltens-Entgleisung sei unentschuldbar, sagt Schmidt. "Das geht gar nicht. Es handelte sich um menschliches Versagen."

In einem Gespräch von Mittwoch habe der Angestellte die Tat zugegeben. "Wir kannten das Video schon länger, mussten aber natürlich erst den betroffenen Mitarbeiter zu dem Material befragen."

Dem Sprecher zufolge hätte der Fahrer trotz der sichtbaren Provokation die Ruhe bewahren und das Gespräch suchen müssen.