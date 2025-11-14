 1.190

"Wollt ihr mitfahren?": Innenminister präsentiert neue Straßenbahn-Beklebung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe sind um eine Werbebeklebung reicher! Sachsens Innenminister stellte den neuen Partner höchstpersönlich im Netz vor.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe samt Vermarkter-Firma "Ströer" sind um eine Werbebeklebung reicher! Sachsens Innenminister stellte den neuen Partner höchstpersönlich im Netz vor.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) testete bereits die Straßenbahn mit Polizei-Werbebeklebung.
"Im Polizei-Fahrzeug mitfahren - das kannst du ab jetzt jeden Tag", verkündet Armin Schuster (64, CDU) in einem kurzen Clip auf Facebook und Instagram.

Denn neben 1515 Funkstreifenwagen, drei Hubschraubern und zwölf Einsatzbooten setzt die sächsische Polizei nun auf "Verstärkung" durch eine Straßenbahn (Fahrzeugnummer 2542).

Sie tourt in typischem Blau unter dem Motto "Choose Your Character" sechs Monate lang auf den Linien 1, 9, 10, 12 sowie 13 durch die Landeshauptstadt und macht auf die Vielfalt des Polizeiberufs aufmerksam.

Im Fokus der Nachwuchskampagne stehen vier Charaktere: eine Polizistin im Streifendienst, ein Verkehrspolizist, ein Kriminalbeamter und ein Bereitschaftspolizist. Sie symbolisieren die "1000 Möglichkeiten", die Bewerber erwarten.

Fahrzeug 2542 ist ab sofort mit der Nachwuchskampagne unterwegs.
Aufruf von Armin Schuster auf Instagram: "Wollt ihr mitfahren?"

Um möglichst viele Menschen dafür zu begeistern, macht der Innenminister sogar selbst - passend zum ÖPNV - einen Aufruf im Video: "Wir haben im Team der Polizei noch Plätze frei. Wollt ihr mitfahren?"

