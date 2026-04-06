Entsetzen bei Schaustellerin: Einbruch auf der Dresdner Vogelwiese
Dresden - Seit Jahrzehnten ist Barbara Eckermann (75) mit ihrem Kugelstechwagen eine Institution auf Jahrmärkten und Volksfesten. Mit Kriminellen hatte sie dabei noch nie zu tun. Doch nun in ihrer allerletzten Saison kam es zum ersten Einbruch auf der Dresdner Vogelwiese.
An Samstagabend öffnete das Frühlingsfest seine Pforten für die Besucher, doch die Einbrecher waren schon in der Nacht zu Karfreitag da: "Wir mussten noch eine Stellwand holen", sagt Eckmann gegenüber TAG24. "Da war hier offen."
Gezielt wurden die großen Plüschtiere, Micky Mäuse und Faultiere, sowie ein paar Styropor-Flieger, kleinere Plüschtiere und auch Feuerzeuge gestohlen. "Die haben sich gezielt die guten Sachen ausgesucht", ist sich die Schaustellerin sicher.
Fast hätte sie ihr Schausteller-Leben ohne Einbrüche hinter sich gebracht. "Nur noch bis Herbst", sagt sie.
"Dann ist hier altersbedingt Schluss, eigentlich bin ich ja auch schon in Rente."
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Polizei fahndet nun nach den Micky-Maus-Ganoven
Tatsächlich entstammt Barbara Eckermann einer Schausteller-Familie, ihre Eltern hatten ein Überschlag-Karussell, sie selbst ist seit 1972 mit eigenem Geschäft unterwegs, seit 1992 mit dem Kugelstech-Wagen.
"Eingebrochen wurde noch nie", sagt sie. "Wir haben uns immer sicher gefühlt. Aber wir mussten vor vier Jahren einen neuen Wagen holen, weil wir einen Unfall hatten."
Der Gesamtschaden durch den Bruch liegt bei 500 Euro, doch die Schausteller halten zusammen: "Kollegen haben uns Preise geborgt."
Jetzt fahndet die Polizei nach den Micky-Maus-Ganoven.
Titelfoto: Fotomontage/Steffen Füssel