Entsetzen bei Schaustellerin: Einbruch auf der Dresdner Vogelwiese

Dresden - Seit Jahrzehnten ist Barbara Eckermann (75) mit ihrem Kugelstechwagen eine Institution auf Jahrmärkten und Volksfesten. Mit Kriminellen hatte sie dabei noch nie zu tun. Doch nun in ihrer allerletzten Saison kam es zum ersten Einbruch auf der Dresdner Vogelwiese.

Schaustellerin Barbara Eckermann (75) muss nach Jahrzehnten den ersten Einbruch verwinden. © Steffen Füssel

An Samstagabend öffnete das Frühlingsfest seine Pforten für die Besucher, doch die Einbrecher waren schon in der Nacht zu Karfreitag da: "Wir mussten noch eine Stellwand holen", sagt Eckmann gegenüber TAG24. "Da war hier offen."

Gezielt wurden die großen Plüschtiere, Micky Mäuse und Faultiere, sowie ein paar Styropor-Flieger, kleinere Plüschtiere und auch Feuerzeuge gestohlen. "Die haben sich gezielt die guten Sachen ausgesucht", ist sich die Schaustellerin sicher.

Fast hätte sie ihr Schausteller-Leben ohne Einbrüche hinter sich gebracht. "Nur noch bis Herbst", sagt sie.

"Dann ist hier altersbedingt Schluss, eigentlich bin ich ja auch schon in Rente."