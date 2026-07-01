Erst im Vorjahr gab es zwei "Anpassungen": Kita-Gebühren werden schon wieder erhöht

Dresden - Alle Jahre wieder steigen Dresdens Elternbeiträge für die Kinderbetreuung. Ab September gelten die von der Verwaltung festgelegten neuen Sätze: Diese liegen zwischen vier und gut sieben Prozent höher als bislang. Fatal: Bereits im vergangenen Jahr waren die Beiträge gleich zweimal erhöht worden.

Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder ab September wieder mal mehr bezahlen. © picture alliance / dpa

Grundlage für die Steigerung der Beiträge ist die seit 2022 geltende Elternbeitragssatzung: Jedes Jahr im September passt die Verwaltung die Elternbeiträge auf Grundlage der Betriebskosten des Vorjahres an.

Der vom Stadtrat beschlossene, schrittweise sinkende Bemessungssatz wurde dabei bereits berücksichtigt.

Ein Krippenplatz (neun Stunden Betreuungszeit) kostet ab September pro Monat 280,19 Euro (zuvor 268,75 Euro) und damit über vier Prozent mehr als zuvor. Ein Kindergartenplatz wird 231,40 Euro kosten (zuvor 215,75 Euro) und damit 7,25 Prozent mehr.

Auch die Hortgebühren (sechs Stunden) steigen auf 125,43 Euro (zuvor 119,12 Euro) und damit um über fünf Prozent.