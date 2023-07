Wohnen & feiern an der Elbe: Ahoi in Dresdens neuer Hafencity!

Dresden - Zur Flutkatastrophe 2013 rissen die Wassermassen hier alles mit, was nicht niet- und nagelfest war. Doch von diesem dunklen Kapitel des Neustädter Hafens ist nichts mehr zu sehen: Seit ein paar Jahren mausert sich das Umfeld der Hafencity zu einem touristischen Hotspot. Dass es hier so rund läuft, liegt auch an diesen Unternehmern.