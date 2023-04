25.04.2023 07:42 4.318 6-Jähriger verletzt, Leipziger Straße voll gesperrt: Kellerbrand in Mickten!

Am brach heutigen Dienstagmorgen brach gegen 4 Uhr ein Brand in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses der Leipziger Straße in Dresden-Mickten aus.

Dresden - Feuer auf der Leipziger Straße im Dresdner Stadtteil Mickten! Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, drang dichter Rauch aus den Kellerfenstern. © Roland Halkasch Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, brach am heutigen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr ein Brand in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses der Straße aus. Die Ursache ist bisher noch unbekannt. Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Flammen auf den Großteil des Kellers aus, sodass dichter Rauch aus dem Gebäude drang, als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer in Dresdner Kleingartenanlage: Kameraden dringen gewaltsam in Laube vor Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert, ein 6-Jähriger mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Auch gegen 7.20 Uhr war der Einsatz noch nicht beendet. Da sich der Brand über den Fußboden in eine Wohnung des Hauses ausgebreitet hat, nehmen die Kameraden derzeit Teile des Fußbodens auf, um diese abzulöschen. Die entstandene Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest.

Die Leipziger Straße ist weiterhin voll gesperrt (Stand: 7.40 Uhr). Auch bei der Linie 4 der DVB kommt es zu einer Störung. Die gesamte Leipziger Straße ist aufgrund des Einsatzes gesperrt. © Roland Halkasch Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Originalmeldung: 25. April, 7 Uhr, zuletzt aktualisiert am 25. April um 7.42 Uhr.

