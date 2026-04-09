ABC-Alarm an Dresdner Schulzentrum: Ursache noch immer nicht klar!

Dresden - ABC-Alarm an Dresdner Schulzentrum! Die Feuerwehr ist seit Mittag in der Johannstadt im Einsatz, wo mehrere Personen über Unwohlsein klagten. Das Gebäude wurde komplett geräumt.

Seit Donnerstagmittag läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr an einem Schulzentrum in der Johannstadt. © xcitepress/Finn Becker

Im Schulzentrum haben mehrere Menschen plötzlich an Unwohlsein, Erbrechen und Atemwegsreizungen gelitten. Insgesamt 15 Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, drei von ihnen wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Wie Sprecher Michael Klahre von der Dresdner Feuerwehr auf TAG24-Anfrage erklärte, erkunden die Einsatzkräfte seit 13.15 Uhr die Lage in einem Schulzentrum an der Gerokstraße. Die Ursache sei nach wie vor noch nicht bekannt und werde untersucht.

Trupps der Feuerwehr betraten bereits unter Atemschutz und mit speziellen Messgeräten das Schulzentrum, brachten dabei noch im Haus befindliche Personen ins Freie.

Die Suche nach der Ursache ist aufwendig - der Gebäudekomplex ist groß und weit verzweigt. Bislang konnten bei den Erkundungs- und Messmaßnahmen keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

"Die Lage ist statisch", so Klahre. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit würde nicht bestehen.

Die Feuerwehr war anfangs mit einem Großaufgebot von rund 90 Kräften im Einsatz, am Nachmittag wurden diese reduziert. Bis 16.30 Uhr soll der Einsatz beendet sein.

Der Bereich sollte bis dahin weiträumig umfahren werden, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können.