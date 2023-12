07.12.2023 10:05 1.885 Adventskranz brennt: Dresdner Feuerwehr rückt zu nächtlichem Einsatz aus

In einer Wohnung in Dresden-Neustadt geriet am frühen Donnerstagmorgen ein Weihnachtsgesteck in Brand. Die Mieterin alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Von Benjamin Richter

Dresden - In einer Wohnung in Dresden-Neustadt geriet am frühen Donnerstagmorgen ein Weihnachtsgesteck in Brand. Die Mieterin alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Um einen Adventskranz zu löschen, rückte die Feuerwehr in die Rudolfstraße aus. (Symbolbild) © 123RF/neirfy, dpa/Boris Rössler In der Weihnachtszeit kann es zu erhöhter Brandgefahr kommen. Das musste nun auch eine Dresdner Mieterin im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses feststellen. Wie die Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, rief die in der Rudolfstraße ansässige Frau gegen 2.30 Uhr um Hilfe, weil ihre Wohnung verqualmt war. Ein Adventskranz, der auf einem CD-Spieler stand, war in Brand geraten. Durch die Kameraden wurde die Frau aus ihrer Wohnung gerettet und vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt. Ein Trupp löschte den Brand. Dresden Feuerwehreinsatz Feueralarm am Dresdner Hauptbahnhof: Was ist da los? Im Anschluss fanden umfassende Belüftungsmaßnahmen statt, um den Brandrauch aus der Wohnung und dem Treppenhaus zu entfernen. 24 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Feuerwehr Dresden weist auf erhöhte Brandgefahr in der Weihnachtszeit hin Um auch in der Weihnachtszeit möglichst sicher zu sein, weist die Feuerwehr darauf hin, offenes Feuer und Kerzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Kerzen und Adventskränze sollten auf festen, nicht brennbaren Unterlagen platziert werden, etwa auf einer Glasplatte oder einem Porzellanteller. Auch stabile Kerzenhalter und eine akkurate Aufbewahrung von Streichhölzern und Feuerzeug tragen zur Sicherheit bei.

