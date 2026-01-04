 7.511

Alarm in Dresdner Gewerbepark: Feuerwehr im Einsatz

Einsatz für die Feuerwehr: Am Sonntagvormittag sind Kameraden in den Osten von Dresden ausgerückt.

Von Maximilian Schiffhorst

Auf dem Weg zum Einsatz: Feuerwehr-Kameraden aus Übigau eilten am Sonntagvormittag zum Dresdner Enderpark.
Wie Sprecher Michael Klahre (46) gegenüber TAG24 mitteilte, hatte kurz vor 9.45 Uhr die Brandmeldeanlage im Enderpark - einem Standort für Gewerbetreibende - ausgelöst.

Daraufhin seien zwei Löschzüge nach Seidnitz ausgerückt.

Wenig später dann die Entwarnung: "Es handelte sich um einen Fehlalarm. Eine Lageerkundung ergab, dass Wasserdampf ausgetreten war", so Klahre.

Ob trotz des Sonntags dort geschäftlicher Betrieb war, blieb unklar.

Laut Sprecher waren zwei Löschzüge vor Ort, die einerseits aus Striesen, anderseits aus dem deutlich weiter entfernten Übigau kamen.

