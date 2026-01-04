Alarm in Dresdner Gewerbepark: Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Einsatz für die Feuerwehr : Am Sonntagvormittag sind Kameraden in den Osten von Dresden ausgerückt.

Auf dem Weg zum Einsatz: Feuerwehr-Kameraden aus Übigau eilten am Sonntagvormittag zum Dresdner Enderpark. © TAG24

Wie Sprecher Michael Klahre (46) gegenüber TAG24 mitteilte, hatte kurz vor 9.45 Uhr die Brandmeldeanlage im Enderpark - einem Standort für Gewerbetreibende - ausgelöst.

Daraufhin seien zwei Löschzüge nach Seidnitz ausgerückt.

Wenig später dann die Entwarnung: "Es handelte sich um einen Fehlalarm. Eine Lageerkundung ergab, dass Wasserdampf ausgetreten war", so Klahre.

Ob trotz des Sonntags dort geschäftlicher Betrieb war, blieb unklar.