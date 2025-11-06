VW-Bus brennt in Dresden-Pieschen komplett aus: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz
Dresden - Alarm in Dresden-Pieschen am Donnerstagnachmittag. In der Barbarastraße rückten zahlreiche Feuerwehren an: Dort stand plötzlich ein VW-Bus in Flammen!
Um 15.41 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Sofort rückten die Retter mit zahlreichen Fahrzeugen aus.
Vor Ort konnten die Kräfte nur noch den Schaden begrenzen. Zwar wurde der VW-Bus komplett gelöscht, war danach aber bereits ausgebrannt.
Im Gespräch mit TAG24 bestätigte die Feuerwehr, dass es eine verletzte Person gab.
Zudem mussten die angrenzenden Häuser überprüft werden, da es eine heftige Rauchentwicklung gegeben hatte.
Warum der Kleinbus gebrannt hat, ist derzeit offen. Die Polizeidirektion Dresden konnte auf TAG24-Nachfrage zunächst ebenfalls keine näheren Angaben machen.
Titelfoto: Bildmontage: max L., xcitepress/christian essler